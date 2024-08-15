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14:16, 15 августа 2024Интернет и СМИ

В Курской области опровергли планы создать военные госпитали на базе больниц

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В соцсетях стали распространяться сообщения о том, что в Курской области на базе ряда больниц планируют создать военные госпитали, а плановое оказание медицинской помощи приостановят. Региональное правительство опровергло эти утверждения.

Авторы сообщений публиковали фотографию якобы приказа Минздрава Курской области №831 от 13 августа, в котором приводилась соответствующая информация. При этом в одном из пунктов приказа утверждалось, что в регионе также нужно создать резерв препаратов, в том числе радиопротекторов, и других средств защиты при радиационном загрязнении.

В предполагаемом приказе названия медучреждений приведены с ошибками. Например, в нем упоминается ГБУЗ «Обоянская центральная районная больница». Однако такого медучреждения в регионе нет — есть ОБУЗ (областное бюджетное учреждение здравоохранения) «Обоянская центральная районная больница». Аналогичная ошибка допущена в обозначении Курской областной детской клинической больницы. Кроме того, соответствующий приказ не опубликован на сайте Минздрава Курской области.

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Правительство Курской области в своем Telegram-канале назвало распространяющийся документ фальшивкой. «Украинские спецслужбы распространяют новую дезинформацию. Она касается оказания медицинской помощи в Курской области. В подложном документе речь идет о создании нескольких военных госпиталей на базе гражданских больниц, приостановке медицинской помощи жителям. Отдельное внимание уделяется пункту про возможное радиационное поражение раненых», — отметили в правительстве.

Информация о якобы создании в Курской области военных госпиталей на базе больниц не получила распространения в СМИ. Ряд медиа опубликовал достоверные данные со ссылкой на региональные власти (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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