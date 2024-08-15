Литва запретила въезд зарегистрированным в Белоруссии автомобилям

Литва запретила с 16 августа въезд зарегистрированным в Белоруссии автомобилям

Власти Литвы с 16 августа запретили въезд зарегистрированным в Белоруссии легковым автомобилям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Более того, все находящиеся в Литве белорусские автомобили должны покинуть территорию страны до 18 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что туристов из России и Белоруссии заставят выбрасывать еду при въезде в Литву. До этого Вильнюс на законодательном уровне запретили ввоз в страну целого ряда продуктов питания с территории недружественных стран.

Министерство иностранных дел России призвало соотечественников тщательно взвешивать все риски перед поездкой в недружественные страны. В ведомстве предупредили россиян, что в путешествиях за рубеж нужно проявлять повышенную бдительность и выдержку.