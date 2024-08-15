МЧС опровергло пропажу самолета над Запорожской областью

МЧС опровергло пропажу Ил-76 над Запорожской областью

МЧС России опровергло информацию о пропаже самолета Ил-76 над Запорожской областью. Соответствующие сообщения появились в украинских Telegram-каналах.

В публикациях со ссылкой на данные Flightradar сообщалось, что самолет МЧС России Ил-76 пролетел над Запорожской областью, после чего пропал с радаров. При этом на сайте Flightradar сохранились данные о полете: самолет вылетел из Волгограда и приземлился в Санкт-Петербурге.

В МЧС России опровергли информацию об исчезновении самолета. «На украинских информационных ресурсах появился фейк о якобы пропаже самолета МЧС России над Запорожской областью», — говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что авиация МЧС не выполняет полеты в указанном воздушном пространстве.

Информация о пропаже самолета МЧС над Запорожской областью не получила широкого распространения среди российских СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.

