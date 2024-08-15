Мэр Суджи прокомментировал якобы снятый украинскими журналистами репортаж в центре города

Мэр Суджи Слащев: город был, есть и будет российским

Суджа была, есть и будет российской. Так мэр города Виталий Слащев отреагировал на появление репортажа, якобы снятого украинскими журналистами. Он вышел на связь с журналистами RT, фрагмент переписки опубликован в Telegram телеканала.

В видеосюжете украинцы утверждают, что Суджа полностью контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ). Репортаж преподносится как снятый в центре приграничного города.

«Не верьте фейкам», — написал Слащев в ответ на отправленное ему сообщение.

Ранее выяснилось, что репортаж украинских СМИ якобы из центра Суджи был снят в Сумах. Смену локации украинская журналистка объяснила соображениями безопасности бойцов ВСУ, которые, по ее словам, находятся в городе.