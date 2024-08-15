Министр спорта России высказался о возможном выходе из МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о возможном выходе страны из числа членов Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит «Матч ТВ».
Функционер заявил, что этого не случится. «Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», — подчеркнул он.
Дегтярев стал новым министром спорта России 14 мая. На этом посту он сменил Олега Матыцина.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Позже организация допустила представителей стран до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.