Министр спорта России высказался о возможном выходе из МОК

Министр спорта России Дегтярев заявил, что Россия не будет выходить из МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о возможном выходе страны из числа членов Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит «Матч ТВ».

Функционер заявил, что этого не случится. «Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем», — подчеркнул он.

Дегтярев стал новым министром спорта России 14 мая. На этом посту он сменил Олега Матыцина.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Позже организация допустила представителей стран до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.