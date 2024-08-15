Минобороны заявило о попытках прорыва ВСУ вглубь Курской области

Минобороны: армия России пресекла попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области

Российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что мобильные группы Украины пытались прорваться вглубь территории России. В частности, попытки атак были предприняты в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучка, Алексеевского и Матвеевки — все они были отражены.

В оборонном ведомстве отчитались о продолжении операции по уничтожению ВСУ в Курской области. В ее рамках в Сумской области оперативно-тактический комплекс «Искандер» ударил по колонне из 15-ти топливозаправщиков — она передвигалась близ населенного пункта Лубны. В регионе на границе с Курской области также было нанесены удары по резервам ВСУ.

В Курской области, где десятый день продолжаются бои с ВСУ, в четверг, 15 августа, пять раз предупреждали об опасности ракетного удара. Четыре человека пострадали при падении обломков от украинской ракеты. В регионе из-за вторжения ВСУ действуют режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.