Nature Aging: у людей 45 лет выявили масштабные молекулярные сдвиги

Ученые Медицинского центра Стэнфордского университета выявили масштабные молекулярные сдвиги в организме человека в два периода жизни: после 40 и около 60 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Специалисты проанализировали данные 108 участников, которые регулярно сдавали кровь и другие биологические образцы в течение нескольких лет. Отслеживались изменения уровня более чем 135 тысяч различных молекул и микроорганизмов.

Оказалось, что изменения в обилии молекул и микробов в организме происходят не постепенно, а в виде резких скачков. Эти скачки могут оказывать значительное влияние на здоровье человека, в том числе повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшать функции иммунитета. Уровень 81 процента всех изученных молекул претерпел нелинейные колебания, что указывает на значительные изменения в определенные периоды жизни. Большая часть этих сдвигов наблюдались в возрасте около 45 и 60 лет.

Изначально ученые предполагали, что изменения в середине пятого десятка жизни могут быть связаны с менопаузой у женщин, однако дальнейший анализ показал, что аналогичная картина наблюдается и у мужчин. Это указывает на наличие других, пока неизвестных факторов, влияющих на молекулярные изменения у обоих полов.

В итоге исследователи подчеркнули важность внимательного отношения к своему здоровью в возрасте 40 и 60 лет, рекомендуя увеличение физических упражнений и снижение потребления алкоголя в эти периоды для поддержания здоровья и предотвращения возрастных заболеваний.