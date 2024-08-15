Мужчина угнал Lamborghini, покатался 16 часов по Москве и избежал суда

В Москве мужчина угнал Lamborghini, покатался 16 часов и избежал суда

Мужчина угнал с автомойки Lamborghini, катался по Москве 16 часов и сумел помириться с хозяином спорткара, благодаря чему избежал суда и наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

Из материалов следует, что на автомойке мужчина увидел автомобиль, сказал работникам, что Lamborghini его, взял ключи и укатил. 16 часов он ездил по столичным улицам, пока его не задержали сотрудники ДПС. Установив, что машина чужая, против него возбудили уголовное дело.

Но в суде выяснилось, что фигурант дела заключил мировое соглашение с потерпевшим. Он признал вину и возместил владельцу спорткара моральный и материальный ущерб путем выплаты денежной суммы. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

18 июля сообщалось, что автомобиль Lamborghini Urus блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой арестовали из-за ее долгов перед Федеральной налоговой службой.