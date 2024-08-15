На Украине повреждение энергосистемы привело к задержкам поездов

На Украине поезда стали ходить с задержкой из-за повреждения энергосистемы

На севере Украины была повреждена энергосистема «Украинских железных дорог». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что из-за повреждений подстанций и временного обесточивания отдельных участков путей поезда стали ходить с задержкой до 40 минут.

14 августа госкорпорация «Укрэнерго» сообщала о повреждении двух энергообъектов на юге и севере Украины. Уточнялось, что из-за нарушения работы второго была частично обесточена Черниговская область республики. О повреждении инфраструктурного объекта в этом регионе также сообщал глава областной военной администрации Владислав Чаус.