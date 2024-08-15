На Украине задержали поставлявшего ВСУ бракованные дроны предпринимателя

СБУ задержала киевского предпринимателя, поставлявшего ВСУ бракованные дроны

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала предпринимателя из Киевской области, поставлявшего в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованные дроны с заниженными техническими характеристиками. Об этом в Telegram рассказала пресс-служба ведомства.

«В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение одной тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ. (...) Стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен, из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть», — говорится в публикации.

Отмечается, что бизнесмен установил в беспилотники видеокамеры и видеопередатчики ниже требуемых по тендеру характеристик, а разницу за удешевление производства присвоил себе.

Ранее Генеральный штаб ВСУ решил в больших количествах закупать наземные гусеничные модели беспилотников для эвакуации раненых. Сообщается, что украинское командование стремится масштабировать и ускорить внедрение подобных беспилотников в украинских войсках.