Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 15 августа 2024Бывший СССР

На Украине задержали поставлявшего ВСУ бракованные дроны предпринимателя

СБУ задержала киевского предпринимателя, поставлявшего ВСУ бракованные дроны

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала предпринимателя из Киевской области, поставлявшего в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованные дроны с заниженными техническими характеристиками. Об этом в Telegram рассказала пресс-служба ведомства.

«В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение одной тысячи FPV-дронов для нужд ВСУ. (...) Стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен, из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть», — говорится в публикации.

Отмечается, что бизнесмен установил в беспилотники видеокамеры и видеопередатчики ниже требуемых по тендеру характеристик, а разницу за удешевление производства присвоил себе.

Ранее Генеральный штаб ВСУ решил в больших количествах закупать наземные гусеничные модели беспилотников для эвакуации раненых. Сообщается, что украинское командование стремится масштабировать и ускорить внедрение подобных беспилотников в украинских войсках.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Иван, иди пей водка!» Боец ВСУ в каске СС издевался над пенсионером в Судже. За его поимку пообещали миллионы рублей

      Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman

      Минобороны показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами ВСУ

      Волонтер в красном жилете спас от самоубийства 469 человек

      Ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ в нацистских касках 74-летний россиянин пропал

      Haval назвала цены на новые кроссоверы

      34-летний житель Курской области избежал расстрела ВСУ благодаря бабушке

      Обнаружено необычное поведение космических лучей

      Денежные переводы россиян в соседнюю страну рухнули

      Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничья России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше