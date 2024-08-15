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20:56, 15 августа 2024Мир

Названа дата проведения второго раунда теледебатов Трампа и Харрис

Харрис и Трамп согласились провести второй раунд теледебатов в октябре
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камала Харрис и Дональд Трамп согласились провести второй раунд теледебатов в октябре. Об этом заявил директор по коммуникациям избирательной кампании вице-президента Харрис Майкл Тайлер, сообщает Deadline.

«Дебаты о дебатах окончены. Кампания Дональда Трампа приняла наше предложение о трех дебатах — двух президентских и одних вице-президентских», — написал он в письменном заявлении.

Тайлер уточнил, что если Трамп и Харрис действительно проведут первые дебаты 10 сентября, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц встретится с Джеймсом Дэвидом Вэнсом на дебатах кандидатов в вице-президенты 1 октября, то еще одна возможность провести дебаты кандидатов на пост американского президента появится в октябре.

Ранее Трамп выразил мнение, что победа Харрис на выборах главы государства приведет к ужасным последствиям для американской экономики. Он пообещал, в случае избрания его президентом тут же начнет заниматься вопросом стимулирования роста экономики страны.

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      Виктория Кондратьева
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