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14:39, 15 августа 2024Ценности

Названы главные причины выпадения волос

Трихолог Тиффани Холл: к выпадению волос приводит дефицит витаминов и минералов

Фото: freepik

Трихолог Тиффани Холл назвала главные причины выпадения волос. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Врач рассказала, что к облысению может привести дефицит витаминов и минералов. По ее словам, витамины D, E и группы B, а также железо и цинк защищают волосы от ломкости и делают их более густыми.

Кроме того, упомянутую проблему могут спровоцировать конские хвосты, тугие косы и пучки. Вдобавок Холл обратила внимание на прически с распущенными волосами. Она объяснила, что из-за этого пряди постоянно попадают под ручки сумок, что, в свою очередь, приводит к механическим повреждениям.

Помимо прочего, негативно повлиять на состояние волос могут химическая завивка, окрашивания в светлые тона и выпрямление горячим утюжком. Специалист уточнила, что высокие температуры вызывают сухость и повышенную ломкость.

Ранее в июле стилист по прическам Ирина Белякова раскрыла способ ухода за непослушными волосами.

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      Мария Винар
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