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12:13, 15 августа 2024Россия

В России отреагировали на новые данные о роли Залужного в подрыве «Северных потоков»

Джабаров усомнился в единоличном решении Залужного подорвать «Северные потоки»
Сюжет«Северный поток-2»:
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обвинение бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в игнорировании приказа президента Украины Владимира Зеленского отменить план по подрыву «Северных потоков» — попытка отвести удар от украинского лидера, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что всем руководил лично Зеленский. Залужный при всем нашем крайне негативном к нему отношении — военный преступник, тем не менее он военный. Для него дисциплина — это не пустой звук, а Зеленский для него верховный командующий, поэтому он обязан подчиняться его решению», — отреагировал Джабаров.

Я думаю, это попытка отвести удар от Зеленского и бросить в качестве жертвы Залужного. Я не верю в эту версию

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) требовало от Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По данным издания, украинский лидер согласился отменить операцию и отдал соответствующей приказ Залужному, однако тот его проигнорировал.

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      Варвара Кошечкина
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