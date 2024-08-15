В России отреагировали на новые данные о роли Залужного в подрыве «Северных потоков»

Обвинение бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в игнорировании приказа президента Украины Владимира Зеленского отменить план по подрыву «Северных потоков» — попытка отвести удар от украинского лидера, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Я думаю, что всем руководил лично Зеленский. Залужный при всем нашем крайне негативном к нему отношении — военный преступник, тем не менее он военный. Для него дисциплина — это не пустой звук, а Зеленский для него верховный командующий, поэтому он обязан подчиняться его решению», — отреагировал Джабаров.
Я думаю, это попытка отвести удар от Зеленского и бросить в качестве жертвы Залужного. Я не верю в эту версию
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) требовало от Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По данным издания, украинский лидер согласился отменить операцию и отдал соответствующей приказ Залужному, однако тот его проигнорировал.