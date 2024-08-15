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20:38, 15 августа 2024Россия

Очевидцы сняли на видео первые минуты после крушения бомбардировщика под Иркутском

Mash: россияне бросились помогать пилотам упавшего Ту-22М3 и попали на видео

Местные жители первыми обнаружили катапультировавшийся состав упавшего под Иркутском бомбардировщика Ту-22М3 и бросились им на помощь. Очевидцы произошедшего сняли все на видео, опубликованное Mash.

На кадрах — момент спасения первого из четырех членов экипажа. Неравнодушные россияне обработали голову пострадавшему и принялись спрашивать его о коллегах и о том, куда они могли приземлиться после катапультирования.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в безлюдной местности Черемховского района в Иркутской области вечером в четверг, 15 августа. Всем членам экипажа удалось вовремя катапультироваться, они выжили. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

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      Анастасия Алимпиева
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