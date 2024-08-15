Одной отрасли в России предсказали замедление роста

АМДПР: рост мебельного рынка в России замедлится с 33 до 9,5 %

Производители мебели ждут замедления развития отрасли из-за завершения массовой программы льготной ипотеки и снижение продаж квартир в новостройках. О последствиях для одной отрасли заявили представители Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), их цитирует «Коммерсантъ».

Как предсказывают эксперты, по итогам 2024 года мебельный рынок в России увеличится в натуральном выражении на 9,5 процента, до 73,7 миллиона единиц. В прошлом году рост составил 33 процента, до 66,7 миллиона изделий. В денежном выражении показатели вырастут на 14,4 процента в годовом выражении, до 509,1 миллиарда рублей.

Спад наметился в июне — за первый месяц лета объем рынка в натуральном выражении увеличился на четыре процента год к году в сравнении с майскими 18 процентами. По словам гендиректора Первой мебельной фабрики и президента АМДПР Александра Шестакова, причинами такого снижения является постепенное сокращение объемов льготной ипотеки, которая поддерживала спрос на покупку жилья и мебели для него. Именно новостройки обеспечивали десятую часть продаж, добавил он. Еще одним фактором стало подорожание кредитов и ужесточение условий для заемщиков/

С уверенностью говорить о влиянии отмены части льготной ипотеки и роста кредитных ставок на мебельный рынок можно будет в 2025 году, отметили представители отрасли. По мнению сооснователя и председателя совета директоров интерьерной компании Mr.Doors Максима Валецкого, сильнее всего почувствуют изменения компании, работающие в среднем ценовом сегменте.

Большинство (66 процентов) россиян не делают ремонт и не освежают интерьер сразу после заселения в новые квартиры. Большинство (70 процентов) объясняют это нежеланием тратить дополнительные средства после покупки квартиры. Каждому десятому не хватает на работы сил или времени. Еще шесть процентов покупают квартиру для сдачи в аренду, поэтому не видят смысла делать ремонт. При этом о замене мебели задумывается менее половины россиян (47 процентов).