Посетители форума «Армия» сдали десятки литров крови за три дня

За три дня работы форума «Армия» доноры сдали более 44 литров крови

За три дня работы форума «Армия» в подмосковной Кубинке доноры из числа посетителей сдали десятки литров крови. Об этом пишет Life.

Как уточняет издание, общий объем крови, сданной 98 посетителями, составил 44,1 литра. Помимо этого, 10 человек стали донорами костного мозга.

Одна из сдававших кровь россиянок объяснила, что сделала это, так как сейчас идет специальная военная операция. Кроме того, среди доноров оказался мужчина, который проходил процедуру уже около 25 раз. Работающий водителем посетитель поделился, что решил сделать доброе дело в свободное время.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики отдать дневную зарплату в помощь Курской области, пострадавшей от вторжения Вооруженных сил Украины. По его словам, дагестанцы не раз доказывали, что отличаются отзывчивостью и готовностью отдать последнее тем, кто в этом нуждается.