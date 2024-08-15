Президент Южной Кореи представил видение «мирного и свободного» объединения с КНДР

Президент Южной Кореи: для объединения гражданам КНДР необходимо открыть глаза

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель представил свое видение «мирного и свободного» объединения с КНДР, а также выступил с призывом содействовать созданию изменений в Северной Корее, чтобы у ее жителей «открылись глаза». Слова южнокорейского лидера приводит РИА Новости.

Как утверждает Юн Сок Ель, будущее объединенного государства — это процветающая и свободная страна с реформами и инновациями. Он назвал три основные задачи на пути к объединению — защита свободы в Южной Корее от дезинформации и других дестабилизирующих элементов, осуществление изменений в КНДР путем улучшения ситуации с правами человека и распространения там информации извне, а также укрепление сотрудничества с международным сообществом.

Юн Сок Ель также предложил официальный диалог на рабочем уровне с КНДР.

Ранее глава Минобороны Южной Кореи Син Вонсик допустил, что КНДР может провести ядерные испытания перед выборами президента в США. Он также рассказал, что Сеул достигнет соглашения с Японией и США об отслеживании ракет, выпущенных из Северной Кореи, что закрепит успехи в сотрудничестве в сфере безопасности.