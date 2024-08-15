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17:28, 15 августа 2024Мир

Причастность Украины к подрыву «Северных потоков» связали с сокращением западной помощи

Вермеер: причастность Киева к делу «Северных потоков» повлияет на помощь Запада

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Если мировое сообщество признает причастность Украины к подрыву газопроводов «Северный поток», это, несомненно, повлияет на оказываемую Киеву западную помощь. Об этом заявил представитель правой партии «Фермерско-гражданского движения» по иностранным делам Хенк Вермеер в эфире радио NPO Radio 1.

«Хорошо, что [в рамках расследования] наконец-то появился подозреваемый. Расследование, судя по всему, продвигается... Но самое главное, наверное, не кто это сделал, а кто приказал. Конечно, это может иметь серьезные последствия [для будущих решений по оказанию Киеву помощи от Нидерландов и стран Запада в целом]», — заявил он.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Отмечается, трое подозреваемых действовали в рамках сотрудничества с Министерством обороны Украины.

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из подозреваемых украинцев Владимира Ц.

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      Виктория Кондратьева
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