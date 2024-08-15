Прошедший плен полный тезка маршала Жукова попросился в отпуск с СВО и получил отказ

Прошедшему плен полному тезке Георгия Жукова отказали в получении отпуска с СВО

Полный тезка Маршала Победы Георгия Жукова из города Алчевск прошел украинский плен, попросился в отпуск со специальной военной операции (СВО) и получил отказ. О бойце рассказало издание Baza в Telegram-канале.

Мужчина присоединился к спецоперации в марте 2022 года. Его отправили на передовую под Лисичанск. В ноябре Жуков оказался в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представители Красного Креста сумели добавить бойца в список для обмена. В феврале 2023-го он вернулся в Россию и провел две недели на лечении в Москве. Затем мужчина отправился в Луганск, где его поместили в местный госпиталь на два дня. Позже Жуков ненадолго выбрался к родственникам в Алчевск.

В военкомате решили, что мужчина сбежал, и его объявили в розыск. Жукова быстро нашли и вновь отправили на фронт. Его близкие поведали, что после плена военных нельзя отправлять в бой: они могут служить только в снабжении, эвакуации или в рембате. Жуков пытался доказать командирам, что его нельзя отправлять на штурм, но, по словам родных, его никто не послушал, а на спине появились синяки.

Боец на передовой с марта 2023-го, ему ни разу не предоставляли отпуск. Его семья отправила обращения в военную прокуратуру, уполномоченному по правам человека, но ответов нигде не получили. Кроме того, мужчине не выделяли денежных выплат за ранение.

Ранее сообщалось, что у участвовавшего в СВО разведчика случился сердечный приступ в отпуске в Свердловской области.