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07:59, 15 августа 2024Россия

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщает Telegram-канал правительства российского региона.

Действующее законодательство предполагает, что в Ингушетии главу республики выбирают депутаты народного собрания исходя из кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме. Избранным считается тот кандидат, за которого отдали свои голоса большинство от установленного числа депутатов законодательной власти Ингушетии.

На пост главы республики Путин предложил депутатов Народного Собрания Алихана Арапханова и Ислама Гадиева, а также действующего руководителя региона Махмуда-Али Калиматова.

Выборы в Ингушетии пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Наряду с этим непрямые выборы также состоятся в Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе и Кабардино-Балкарии. Еще в 21 регионе проведут прямые выборы губернатора.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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