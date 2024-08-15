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12:11, 15 августа 2024Наука и техника

Раскрыта связь между атомными ядрами и нейтронными звездами

Physical Review Letters: определены размеры зеркальных атомных ядер

Фото: Ronald Garcia / Dean Lee

Ученые Университета штата Мичиган провели исследование, посвященное измерению ядерных радиусов стабильных и нестабильных изотопов кремния. Результаты исследования, опубликованные в журнале Physical Review Letters, раскрывают связь между размерами атомных ядер и ядерной материей внутри нейтронных звезд.

Исследователи изучали изотопные сдвиги, возникающие при изменении количества нейтронов в атомном ядре и выражающиеся в изменении уровня энергии электронов. Методом лазерной спектроскопии на установке BECOLA (BEam Cooler and LAser) ученые измерили ядерные радиусы различных изотопов кремния: кремния-28, кремния-29, кремния-30 и нестабильного кремния-32.

В частности, определение радиуса нестабильного кремния-32 и его зеркального ядра аргона-32 позволило установить ограничения на переменные, которые описывают физику астрофизических объектов, таких как нейтронные звезды. Зеркальными называют такие ядра с одинаковым массовым числом, в которых число нейтронов в одном ядре равно числу протонов в другом и наоборот.

До сих пор существует пробел между теорией сильного ядерного взаимодействия и описанием размера ядра. Более того, неясно, могут ли ядерные теории, описывающие атомные ядра, дать надежное описание ядерной материи, состоящей из взаимодействующих протонов и нейтронов. Ядерная материя включает материю в экстремальных условиях, таких как нейтронные звезды.

Авторы отмечают, что полученные результаты согласуются с ограничениями, выведенными из наблюдений гравитационных волн, возникающих в результате столкновения нейтронных звезд.

Ранее были раскрыты свойства нейтронной звезды Swift J1818.0-1607 с экстремальным магнитным полем.

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      Александр Еникеев
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