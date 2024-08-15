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20:29, 15 августа 2024Забота о себе

Раскрыты мешающие выспаться вечерние привычки

Сомнолог Дуйкин: поздний ужин и бег перед сном могут мешать высыпаться

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Некоторые виды нагрузок могут мешать высыпаться, предупредил терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин. Мешающие сну вечерние привычки он раскрыл в беседе с «Москвой 24».

Дуйкин указал на то, что мозг человека контролирует все процессы пищеварения. Это значит, что, если человек ужинает поздно, его мозг не может расслабиться, так как ему приходится работать. Чтобы хорошо высыпаться, сомнолог посоветовал ужинать за три-четыре часа до сна. За один-два часа до сна можно устроить небольшой перекус из продуктов, богатых триптофаном. «Триптофан предрасполагает к более быстрому выделению гормона сна — мелатонина. Это может быть банан, стакан кефира или овсяное печенье», — объяснил сомнолог.

Кроме того, Дуйкин порекомендовал отказаться перед сном от тяжелых спортивных нагрузок. По его словам, легкая нагрузка возможна за два часа до отдыха, тяжелая (бег, занятия в спортивном зале) — за три-четыре, а мегатяжелая (баскетбол, футбол) — за пять-шесть.

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За два-три часа до сна он посоветовал прекратить просмотр фильмов с элементами насилия и чтение будоражащей психику информации. В это время, уверен Дуйкин, лучше принять ванну, послушать расслабляющую музыку, заняться ароматерапией, почитать что-то спокойное.

Ранее сомнолог Дипти Тейт рассказала, что острую пищу, содержащую капсаицин, не стоит употреблять перед сном. Капсаицин способен повышать температуру тела, что может нарушить естественный процесс охлаждения, который происходит, когда организм готовится ко сну, объяснила она.

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      Александра Лисица
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