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14:34, 15 августа 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о работе ТОС-2 «Тосочка» в Урожайном

Рогов: экипаж «Тосочки» выжигает позиции ВСУ в Урожайном

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале рассказал о работе российской тяжелой огнеметной системы «Тосочка» близ села Урожайное.

«Экипаж "Тосочки" выжигает позиции ВСУ в Урожайном. В зоне СВО опорные пункты ВСУ уничтожают тяжелые огнеметные системы, в том числе новейшая ТОС-2 "Тосочка"», — написал Рогов.

По его словам, система способна наносить удары в пределах 18 километров, что вдвое превышает такое же расстояние у «Солнцепека».

Ранее Рогов заявил, что Киев вывозит оборудование заводов из Запорожской области в регионы Западной Украины. «Людям предлагается в принудительной форме уволиться или перебраться туда, без каких-либо возможностей там нормально обустроиться и с высочайшими ценами на аренду жилья», — рассказал он.

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      Валентин Карант
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