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07:37, 13 августа 2024Бывший СССР

Рогов заявил о вывозе Киевом заводов из Запорожской области

Рогов: Киев вывозит оборудование заводов Запорожья в регионы Западной Украины

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Киев вывозит оборудование заводов из Запорожской области в регионы Западной Украины. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Людям предлагается в принудительной форме уволиться или перебраться туда, без каких-либо возможностей там нормально обустроиться и с высочайшими ценами на аренду жилья», — рассказал Рогов.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов сообщил, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области российские военные уничтожили три крупных склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поражение объектов повлияло на снабжение украинской армии.

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      Евгений Силаев
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