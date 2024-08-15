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11:00, 15 августа 2024Экономика

Россиян успокоили по поводу роста цен на бензин

Экономист Вавилов: запрет на экспорт бензина удержит цены ниже 70 руб. за литр

В ближайшее время стоимость топлива на заправках не повысится до 70 рублей за литр несмотря на появившиеся в СМИ прогнозы. В беседе с агентством «Прайм» успокоил россиян по поводу цен на бензин специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Эксперт отметил, что власти вынуждены были продлить до 31 декабря запрет на экспорт бензина для поддержания стабильности на топливном рынке в сложный период повышенного сезонного спроса. Кроме того, на ситуацию с ценами повлияли плановые ремонты на НПЗ, сложности с доставкой топлива железнодорожным транспортом и общее снижение нефтедобычи, добавил Вавилов.

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Экономист назвал решение правительства очень своевременным. По его мнению, все ранее высказанные опасения о росте цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр не обоснованы, своевременное реагирование властей страны позволит удержать стоимость ниже этой отметки и «не допустить влияния негатива на реальную жизнь граждан».

Правительство России 14 августа продлило до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, ранее распространявшийся только на август, сентябрь и октябрь. Этот шаг власти обосновали необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах.

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