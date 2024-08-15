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17:31, 15 августа 2024Россия

Россиян возмутил закрытый концерт Басты в центре города для чиновников и бизнесменов

В центре Набережных Челнов прошел закрытый концерт Басты для местной компании

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Globallookpress.com

В центре Набережных Челнов прошел закрытый концерт Басты для местной компании. Жителей российского города возмутило эксклюзивное выступление только для чиновников и бизнесменов на общественной территории, пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, концерт на площади Городской Майдан был частью корпоратива компании «Лидертранс», которая праздновала свое 15-летие.

После того, как видео с закрытого концерта в своем канале опубликовала пресс-секретарь мэрии города, жители возмутились, почему на общественном пространстве провели закрытое мероприятие.

«Если вход для избранных, то зачем в городской чат выкладывать? Подразнить "непричастных"?» — написал один из горожан под постом.

Другие пользователи начали интересоваться, сколько стоит провести такое мероприятие, а также возмущались, что закрытые мероприятия стоило проводить на закрытой территории, а не на городской площади.

Позже в прокуратуру обратился член совета при Министерстве культуры Татарстана Михаил Надеждин. В своем заявлении он просил ведомство проверить, не было ли фактов коррупции при проведении закрытого мероприятия — в частности, были ли разрешение, договор, оплачена ли аренда на проведение такого мероприятия, а также выяснить, что на нем делали пресс-секретарь мэрии и руководитель исполкома.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт Орбакайте. В администрации объяснили закупку подарком местным жителям к 8 Марта.

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      Елена Торубарова
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