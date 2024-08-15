Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе осенью

Юрист Владимирова: рабочая неделя в конце октября будет шестидневной

Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября, напомнила эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова. В разговоре с РИА Новости она объяснила, что это обусловлено переносом выходного дня с субботы на 30 апреля.

Владимирова также заявила, что 2 ноября будет сокращенным рабочим днем.

Юрист отметила, что у жителей России все равно будут два дня для отдыха — 3 и 4 ноября. Будний день стал выходным благодаря празднованию Дня народного единства, пояснила эксперт.