Госслужащих в Дубае переведут на четырехдневку

В Дубае проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей для госслужащих

В Дубае проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей для госслужащих. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата пишет ТАСС.

Департамент управления человеческими ресурсами правительства Дубая отобрал 15 государственных учреждений, которые примут участие в эксперименте с четырехдневкой с 12 августа по 30 сентября. Сотрудников этих организаций также переведут на семичасовой рабочий день, при этом они будут получать зарплату в полном объеме.

Инициатива властей под названием «Наше гибкое лето» распространяется только на госслужащих. Частные компании Дубая не смогут принять в ней участие. По словам главы департамента Абдаллы Али бен Заида аль-Фаласи, инициатива поможет работникам поддерживать баланс между работой и личной жизнью, а также способствуют рациональному использованию государственных ресурсов. По окончании эксперимента правительство проанализирует эффективность укороченной рабочей недели и подготовит рекомендации по его масштабированию.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин говорил, что действующее законодательство РФ дает работникам и работодателям право самим обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, предприятия страны сами определяют график работы. Таким образом, четырехдневка может стать предметом договоренности между работодателем и работниками в конкретном месте, отметил Орешкин.