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15:51, 15 августа 2024Ценности

Россиянам назвали трендовые модели кроссовок

Стилист Александра Шихалова назвала модными спортивные и ретромодели кроссовок

Фото: Manki Kim / Unsplash

Российская стилистка Александра Шихалова назвала трендовые модели кроссовок в 2024 году. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

В настоящее время актуальными стали полностью спортивные кеды и кроссовки, например, футбольные или беговые, а также изделия в ретростиле, отметила эксперт. Кроме того, она призвала присмотреться к данной обуви, которая сочетает в себе кожу и замшу.

В свою очередь, специалистка также посоветовала ориентироваться на продукцию люксовых брендов и искать ее аналоги в массмаркете.

Ранее в августе стилистка Ася Котельникова назвала россиянкам необходимую модную одежду на осень 2024 года.

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      Алина Гостева
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