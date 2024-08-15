Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 15 августа 2024Путешествия

Россиянин описал отношение к туристам в Дагестане словами «нет брюк — нет кофе»

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россиянин побывал в Дагестане и рассказал, как местные жители относятся к туристам. Его слова приводит тревел-блогерша Елена Лисейкина на личной странице в «Дзен».

Путешественник рассказал автору, что в Дагестане не принято ходить с открытыми плечами и ногами. Мужчины носят на улицах только длинные штаны, а женщины прикрывают колени, живот и плечи. Туристов можно встретить в более откровенной одежде, но, по словам россиянина, местные редко делают им замечания, хотя бывают и исключения.

Материалы по теме:
Древние крепости, бесконечные горы и каша из абрикосов. Что посмотреть, посетить и попробовать в Дагестане? Большой гид
Древние крепости, бесконечные горы и каша из абрикосов.Что посмотреть, посетить и попробовать в Дагестане? Большой гид
15 июня 2024
Где отдыхать на Каспийском море в 2024 году? Лучшие курорты и пляжи
Где отдыхать на Каспийском море в 2024 году?Лучшие курорты и пляжи
17 июля 2024

«Нет брюк — нет кофе», — такими словами автор описала ситуацию, в которой оказался ее знакомый. Он зашел в кафе в шортах, несмотря на табличку с указанием дозволенной формы одежды. Турист объяснил, что за несколько дней в Дагестане привык, что на это почти не обращают внимание.

«Бариста сказал, чтобы в следующий раз я в шортах туда не заходил. Но кофе налил», — поделился он. При этом россиянин обратил внимание, что жители региона в целом приветливо и вежливо встречают гостей, поэтому местные правила невольно хочется соблюдать.

Однако другую российскую туристку в Дагестане разочаровал сервис. Ей не понравился отель, в котором она остановилась, а местность не впечатлила.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

      Кандидат в президенты США попросился на работу к Харрис

      В аэропорту города Европы приостановили полеты из-за проникновения неизвестных лиц

      Россиянам начали рассылать предложения о вывозе родных за деньги из-под Курска

      Отар Кушанашвили обвинил Харламова во лжи

      Стали известны планы Турции по закупленным у России С-400

      В России четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

      Гигантская редкая рыба обогатила рыбаков

      Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры под Херсоном

      Россиянам дали рекомендации для безопасного онлайн-шопинга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше