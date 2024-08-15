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10:14, 15 августа 2024Экономика

Российским компаниям предложили самостоятельно искать юани для расчетов

«ВТБ Шанхай» предложил импортерам самим искать валюту из-за «грязных» юаней

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Из-за нехватки «чистых» юаней «ВТБ Шанхай» предложил российским компаниям-импортерам самостоятельно искать валюту для расчетов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Бизнесу предлагают находить экспортеров, которые получают юани за рубежом и приводить их на обслуживание в банк или просто покупать у них юани. Тогда их платежи в КНР будут проходить быстро и без дополнительных комиссий, так как не будут использовать «грязные» деньги.

В июле стало известно, что китайские банки негласно делят юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», то есть связанные с Россией. Некоторые банки КНР стали отказываться от операций с юанями, если заподозрили, что они были использованы в сделках с физическими или юридическими лицами из России. Как отмечают эксперты, опасность таких средств заключается в возможной заморозке или их изъятии, и столкнуться с этим может даже покупатель, никак не причастный к сомнительным операциям.

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По словам посредников, «ВТБ Шанхай» не хватает юаней, и филиал заинтересован в росте числа экспортеров на обслуживании или хотя бы в их юанях. По сути, банк предложил клиентам самостоятельно решить проблемы с ликвидностью, чтобы обеспечить проведение платежей, отметил руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок.

Механизм, при котором экспортеры отдают импортерам часть валютной выручки за рубли, называют клирингом и неттингом. Для успешной работы схемы необходимы платежные агенты, которые смогут организовывать стороны. По мнению гендиректора АО «Первая группа» Алексея Порошина, такой механизм остается одним из немногих рабочих каналов расчетов между Россией и Китаем, и бизнес уже начал активно использовать его.

Из-за растущего спроса на покупку юаней в России возник дефицит ликвидности китайских денег. По словам главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, юани в России не закончились, а проблемы связаны с неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций. Другие источники на рынке полагают, что дефицит ликвидности возник именно на Мосбирже: банки могли вывести все доступные остатки китайской валюты с торговой площадки и теперь ищут ликвидность в других местах. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал вероятной причиной ухудшение ситуации с платежами с китайскими банками или же несоответствие между предложением юаней от экспорта и спросом на них для закупки импорта.

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      Вячеслав Агапов
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