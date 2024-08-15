Российский военнослужащий рассказал о получении медали «За храбрость»

Военнослужащий Самурай: медаль «За храбрость» II степени получил за «Бабу-Ягу»

Российский военнослужащий с позывным Самурай рассказал о том, за что получил медаль «За храбрость» II степени. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он уточнил, что награду ему вручили за первый сбитый дрон «Баба-Яга». Медаль доставили в батальон в целости, отметил собеседник агентства. Он добавил, что все его боевые товарищи заряжены на работу.

Ранее замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в зону специальной военной операции (СВО) и обратился к военным с поздравлением по случаю дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он также наградил бойцой ВДВ медалями «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевскими крестами. Также он пожелал военнослужащим и дальше успешно выполнять задачи, возложенные на ВДВ.