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06:58, 15 августа 2024Россия

Российский военнослужащий рассказал о получении медали «За храбрость»

Военнослужащий Самурай: медаль «За храбрость» II степени получил за «Бабу-Ягу»

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Российский военнослужащий с позывным Самурай рассказал о том, за что получил медаль «За храбрость» II степени. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он уточнил, что награду ему вручили за первый сбитый дрон «Баба-Яга». Медаль доставили в батальон в целости, отметил собеседник агентства. Он добавил, что все его боевые товарищи заряжены на работу.

Ранее замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в зону специальной военной операции (СВО) и обратился к военным с поздравлением по случаю дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он также наградил бойцой ВДВ медалями «За отвагу», «За храбрость» и Георгиевскими крестами. Также он пожелал военнослужащим и дальше успешно выполнять задачи, возложенные на ВДВ.

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      Марина Совина
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