РЖД опровергла сообщение об отмене грузовых поездов в одном направлении

РЖД опровергла сообщение об отмене грузовых поездов между РФ и Белоруссией

Сообщество железнодорожников Белоруссии со ссылкой на собственные источники сообщило, что РЖД направила БЖД телеграмму о необходимости прекращения отправки грузовых поездов со всех белорусских станций назначением до станций Орловско-Курского отделения Московской железной дороги.

Пресс-служба РЖД опровергла информацию о прекращении движения грузовых поездов между Россией и Белоруссией. «В настоящее время перевозки внешнеторговых грузов с Белорусской железной дорогой осуществляются через железнодорожные пограничные переходы Московской и Октябрьской железных дорог в обычном режиме в соответствии с согласованными с белорусской стороной размерами движения», — приводит сообщение компании «Российская газета».

Информация об отмене грузовых поездов между Белоруссией и станциями Орловско-Курского направления не распространилась в российских СМИ. Об этом писали лишь некоторые белорусские Telegram-каналы.

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