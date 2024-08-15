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13:02, 15 августа 2024Мир

Сделано единственное исключение в разрешении ВСУ использовать британское оружие в России

Times: ВСУ могут использовать любое британское оружие в РФ, кроме Storm Shadow

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на территории России могут использовать любое британское оружие, кроме дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом газете The Times сообщил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Чиновник отметил, что официальная позиция Лондона по этому вопросу не изменилась, поскольку Украина имеет «четкое право на самооборону против незаконных атак России», что допускает проведение украинской армией военных операцией и на российской земле.

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«Во время процесса передачи [оружия] мы ясно даем понять, что оно должно использоваться в соответствии с международным правом», — добавил Уоллес.

Ранее The Times писала, что Лондон пытается убедить других западных союзников разрешить Украине бить крылатыми ракетами Storm Shadow и другим дальнобойным оружием по территории России.

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      Глеб Бажуткин
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