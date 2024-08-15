Стало известно о влиянии взятия Ивановки на линию фронта в ДНР

Взятие ВС РФ Ивановки в ДНР выровняло линию фронта в направлении Димитрова

Взятием под контроль села Ивановка на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска выровняли линию фронта в направлении города Димитров (украинское название — Мирноград). Об этом сообщили в силовых структурах региона, передает ТАСС.

По информации источника агентства, выравнивание линии фронта дает возможность российским военным усилить давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) в населенных пунктах на подступах к Димитрову и Красноармейску (украинское название — Покровск).

О взятии Ивановки стало известно 15 августа. По данным Минобороны РФ, населенный пункт заняли подразделения группировки российских войск «Центр», которые также сумели нанести поражение ВСУ в районах Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки.