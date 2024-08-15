Стало известно состояние пилотов упавшего под Иркутском бомбардировщика

ТАСС: два пилота упавшего под Иркутском самолета в удовлетворительном состоянии

Двое пилотов из упавшего под Иркутском бомбардировщика Ту-22М3 находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

Состояние еще двоих членов экипажа на данный момент уточняется, отметили в агентстве.

О ЧП стало известно вечером 15 августа, самолет упал в безлюдном месте. По предварительным данным, воздушное судно могло упасть из-за технической неисправности.

Затем появилось видео с моментом падения горящего бомбардировщика. На кадрах видно, как загоревшийся в воздухе борт начинает двигаться к земле. В один момент он скрывается из виду, но почти сразу становится виден мощный взрыв.