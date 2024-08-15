Таджикистан запустит производство электромобилей

Минтранс Таджикистана рассказал о планах по производству электромобилей в стране

В Таджикистане планируют запустить собственное производство электромобилей в партнерстве с китайскими компаниями. Об этом со ссылкой на сообщение министерства транспорта республики пишет «Интерфакс».

В заявлении ведомства отмечается, что страна заметно нарастила импорт электрокаров. За весь 2023 год в Таджикистан было ввезено 3316 электромобилей на общую сумму 59 миллионов долларов, а за первое полугодие 2024-го — 5266 машин на сумму 76,4 миллиона долларов. Таким образом, на электромобили пришлось 26,7 процента от общего числа импортированных авто, рассказали в Минтрансе.

Таджикистан также собирается начать производство электромобилей совместно с китайскими компаниями, говорится в пресс-релизе министерства. Кроме того, в рамках «Программы развития электротранспорта в Республике Таджикистан на 2023-2028 годы» (расходы на нее оцениваются в 228,916 миллиона сомони, или около 21,51 миллиона долларов) власти собираются предоставить льготы и преференции для водителей электрокаров.

Глава Минтранса республики Азим Иброхим напомнил, что Таджикистан производит чистую и дешевую электроэнергию. По этом использование электромобилей в стране целесообразно и эффективно, особенно в период роста цен на топливо.

Ранее стало известно, что по состоянию на начало июля 2024 года в России числилось в общей сложности 50,6 тысячи электромобилей. Несмотря на рост числа автокаров, доля подобных транспортных средств составляет лишь 0,11 процента от общего количества зарегистрированных в стране легковых авто. Наибольшее представительство в России у электромобилей японского бренда Nissan — чуть больше 30 процентов, или 15,5 тысячи единиц.