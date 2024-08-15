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20:10, 15 августа 2024Путешествия

Туристку отказались пускать в Германию из-за российского паспорта

СюжетВизы в Европу:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российскую туристку отказались пускать в Германию перед чемпионатом Европы по футболу из-за паспорта. Об этом девушка рассказала на странице @ekkaterina_shch в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Екатерины, она получила мультивизу в Испанию по приглашению родственников на три месяца. Оттуда девушка планировала добраться до Германии к друзьям по маршруту МоскваСтамбул — Барселона — Франкфурт. Однако в конечном пункте назначения туристку остановила полиция.

«Задержали сразу до паспортного контроля и получения багажа. У них была открытая стойка с полицейскими из-за предстоящего чемпионата. Из-за того, что виза испанская, посчитали это обманом», — пожаловалась россиянка.

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При этом, по ее словам, немецким правоохранителям было безразлично, что она успела побывать в Испании, тем самым не нарушив закон о пересечении границы. Девушку допросили в отдельной комнате, где находились полицейские и люди в штатском. «Это было крайне дискомфортно, поскольку я сидела, а трое стояли надо мной», — рассказала Екатерина.

Туристка заметила, что ее не депортировали — официально она еще имеет возможность приехать в Германию. Однако ее испанская мультивиза была аннулирована. В аналогичную ситуацию попал еще один россиянин с испанской визой, прилетевший тем же рейсом. По словам Екатерины, в числе задержанных были граждане третьих стран и России.

В результате россиянке пришлось вернуться на родину тем же маршрутом. При этом немецкие правоохранители не предоставили ей билеты, как они поступили со вторым задержанным россиянином.

Ранее российского туриста отказались пускать на рейс авиакомпании Azur Air в Турцию из-за ошибки в паспорте. Оказалось, что в графе места рождения у мужчины было указано «Ермь» вместо Перми.

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      Марк Успенский
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