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17:21, 15 августа 2024Культура

Уве Болл посмеялся над экранизацией игры Borderlands

Режиссер Уве Болл раскритиковал провалившийся в прокате фильм «Бордерлендс»

Фото: Mike Cassese / Reuters

Режиссер Уве Болл, известный своими неудачными экранизациями видеоигр, выступил с критикой фильма по культовой игре Borderlands. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Внимание Болла привлекла новость о кассовых сборах картины «Бордерлендс», которая была разгромлена критиками. Фильм заработал на старте проката 8,8 миллиона долларов.

«Ха-ха! У моих фильмов был рейтинг 18+, но они все равно заработали больше. Теперь вы наверняка жалеете, что не позвали режиссером меня», — заявил Болл.

Ранее стало известно, что «Бордерлендс» вышел в российский прокат.

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      Андрей Шеньшаков
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