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03:48, 15 августа 2024Мир

В Германии назвали имена соучастников подрыва «Северных потоков»

ARD сообщил об установлении соучастников подозреваемого в подрыве «Севпотоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Стали известны имена двух сообщников подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» украинского дайвера и инструктора Владимира Журавлева. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Утверждается, что соучастниками Журавлева в данном теракте были Евгений и Светлана Успенские — они также являются опытными дайверами. По данным канала, Евгений служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а Светлана проживает на территории Польши.

Светлана Успенская пригрозила подать в суд на немецкие СМИ за распространение информации о ее возможной причастности к подрыву. По ее словам, она хоть и является дайвером, но не может нырять на глубину, на которой произошли взрывы, при этом в момент теракта она находилась в Киеве.

Ранее генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов. По данным совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на Nord Stream причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.

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      Артём Верейкин
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