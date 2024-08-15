В Германии откажутся от почитания нацистов

МО ФРГ отозвало документ о почитании памяти бывших офицеров вермахта

В Германии приняли решение отказаться от почитания памяти бывших офицеров вермахта, которые состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и отрядах СС, о чем сообщил официальный представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац. Его слова приводит РИА Новости.

В ведомстве вновь рассмотрели формулировки и решили отозвать их вместе с дополнениями. Это было сделано потому, что расширенный список, куда вошли германские нацисты, поставил под вопрос прописанный в «Указе о традициях» принцип. В нем сказано, что немецкое военное ведомство выступает за демократию и правовое государство.

В результате массовой критики решения список с 40 тысячами служивших при лидере нацисткой Германии Адольфе Гитлере военнослужащих был отозван.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила немецких антифашистов, которые открыто выступили за отказ чествовать бывших членов нацистской партии.