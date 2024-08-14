Захарова поблагодарила немецких антифашистов за отказ чествовать бывших нацистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Минобороны Германии отменить внесение бывших нацистов в список почитаемых военных, поблагодарила немецких антифашистов. Об этом она сообщила в своем Telegram.

«Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!» — написала дипломат, говоря об отказе властей ФРГ чествовать бывших членов нацистской партии.

Ранее Захарова выступила с призывом, чтобы мировое сообщество осудило решение бундесвера включить нацистских офицеров в список «примеров для военных».