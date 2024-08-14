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13:47, 14 августа 2024Мир

Захарова поблагодарила немецких антифашистов

Захарова поблагодарила немецких антифашистов за отказ чествовать бывших нацистов

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Минобороны Германии отменить внесение бывших нацистов в список почитаемых военных, поблагодарила немецких антифашистов. Об этом она сообщила в своем Telegram.

«Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!» — написала дипломат, говоря об отказе властей ФРГ чествовать бывших членов нацистской партии.

Ранее Захарова выступила с призывом, чтобы мировое сообщество осудило решение бундесвера включить нацистских офицеров в список «примеров для военных».

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      Глеб Бажуткин
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