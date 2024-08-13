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01:21, 13 августа 2024Мир

Захарова отреагировала на включение нацистских офицеров в список примеров для военных

Захарова: бундесвер включил нацистских офицеров в список примеров для военных

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Мировому сообществу следует осудить решение Бундесвера включить нацистских офицеров в список «примеров для военных». Так на произошедшее отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что 12 июля начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны Германии Кай Роршнайдер издал директиву, в которой ряд нацистских офицеров представлен в качестве «примера военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели».

«Они возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища. Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии.
Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!» — написала Захарова.

Ранее депутат бундестага Зерен Пелльман возмутился атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и сравнил это событие со Второй мировой войной.

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      Евгений Силаев
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