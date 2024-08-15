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06:45, 15 августа 2024Бывший СССР

В Харьковской области установили личность изнасиловавшего женщину наемника

В Харьковской области завели дело против изнасиловавшего женщину наемника ВСУ

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Установлена личность одного из иностранных наемников из Франции, изнасиловавших жительницу харьковского села. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк.

Им оказался гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. Лисняк уточнил, что наемник ранее был судим за домашнее насилие в отношении своей жены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница села Глубокое рассказала, что двое военных ворвались ночью к ней в дом, когда она спала, и изнасиловали. По ее словам, мужчины были вооружены. Пострадавшая также сообщила, что один из нападавших был в маске. Она добавила, что наемники находились в состоянии алкогольного опьянения.

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      Марина Совина
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