В Харьковской области установили личность изнасиловавшего женщину наемника

В Харьковской области завели дело против изнасиловавшего женщину наемника ВСУ

Установлена личность одного из иностранных наемников из Франции, изнасиловавших жительницу харьковского села. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк.

Им оказался гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. Лисняк уточнил, что наемник ранее был судим за домашнее насилие в отношении своей жены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница села Глубокое рассказала, что двое военных ворвались ночью к ней в дом, когда она спала, и изнасиловали. По ее словам, мужчины были вооружены. Пострадавшая также сообщила, что один из нападавших был в маске. Она добавила, что наемники находились в состоянии алкогольного опьянения.