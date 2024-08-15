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16:41, 15 августа 2024Экономика

В России объявили тендер на хрустальные погоны

Структура ФСИН объявила тендер на поставку 15 пар хрустальных погон

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России объявили тендер на хрустальные погоны — закупить 15 пар планирует структура Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Такая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта на поставку 10 пар хрустальных погон для генерал-майора и 5 пар для генерал-лейтенанта в подарочных коробках составляет 453,5 тысячи рублей. Аукцион был объявлен Центром государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН.

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Погоны представляют собой пару одинаковых украшений из хрусталя в бархатной коробке темно-синего цвета, говорится в документации к закупке. Отдельно отмечено, что они должны быть прозрачными и изготовленными из полностью однородного материала, не иметь помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин и сколов.

Требуемый размер сувениров — высота 137 миллиметров, ширина 51 миллиметр, толщина 10 миллиметров. Заказчик ожидает поставку в течение 14 рабочих дней после утверждения макета погон. Итоги тендера на закупку будут известны 21 августа.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на закупку соли потратят сотни миллионов рублей. Центральное управление региональных дорог и благоустройства объявило тендер на 680 миллионов рублей, за эти деньги победитель аукциона должен будет поставить 79,3 тысячи тонн противогололедного вещества.

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