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06:28, 15 августа 2024Мир

В России прокомментировали отказ Сербии от поставок оружия Украине

В МИД России заявили о недопустимости реэкспорта сербского оружия на Украину

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Нельзя допустить реэкспорта оружия Сербии на Украину обманным путем, поскольку это может негативно сказаться на отношениях Белграда с Москвой. Об этом агентству РИА Новости заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, сербские власти полностью понимают всю серьезность данной проблемы. Дипломат выразил надежду, что Белград продолжит и дальше следовать политике неоказания Киеву военной помощи.

«При экспорте военной продукции важно проявлять бдительность и разборчивость в выборе контрагентов. Нельзя, чтобы нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию», — сказал Пилипсон.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайана о помощи Украине. По его словам, если что-либо из сербского оружия будет найдено на Украине, это будет являться нарушением всех международных процедур, так как Белград не заключал никаких контрактов и соглашений с Киевом.

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      Артём Верейкин
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