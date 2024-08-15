В МИД России заявили о недопустимости реэкспорта сербского оружия на Украину

Нельзя допустить реэкспорта оружия Сербии на Украину обманным путем, поскольку это может негативно сказаться на отношениях Белграда с Москвой. Об этом агентству РИА Новости заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, сербские власти полностью понимают всю серьезность данной проблемы. Дипломат выразил надежду, что Белград продолжит и дальше следовать политике неоказания Киеву военной помощи.

«При экспорте военной продукции важно проявлять бдительность и разборчивость в выборе контрагентов. Нельзя, чтобы нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию», — сказал Пилипсон.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайана о помощи Украине. По его словам, если что-либо из сербского оружия будет найдено на Украине, это будет являться нарушением всех международных процедур, так как Белград не заключал никаких контрактов и соглашений с Киевом.