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13:54, 15 августа 2024Россия

В российском регионе на границе с Украиной уничтожили польский танк PT-91 Twardy

В Курской области уничтожили польский танк PT-91 Twardy

Фото: Wikimedia

В российском регионе на границе с Украиной уничтожили польский танк PT-91 Twardy. Речь идет о Курской области, передает ТАСС со ссылкой на польский портал onet.pl.

Как уточняет агентство, танк входил в состав 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что технику российские военные уничтожили, ударив по ней дроном «Ланцет».

Согласно опубликованной информации, уничтоженный РТ-91 Twardy является модернизированным в начале 1990-х годов вариантом советского танка Т-72М1, на нем, в частности, была установлена система управления огнем Drawa и другое оборудование польского производства. Кроме того, польский производитель заменил двигатель W-46 мощностью 780 лошадиных сил на более мощный S-12U мощностью 850 лошадиных сил.

Агентство сообщает, что всего польская армия получила 232 танка РТ-91 Twardy, из которых около 60 передала Украине с начала специальной военной операции. Пять из них уничтожили ранее на передовой. Данных о количестве этих машин, участвующих в атаке на Курскую область, пока нет.

Ранее сообщалось, что в рядах соединений украинских формирований замечены PT-91 Twardy, а также другая иностранная техника. По некоторым данным, военные из 22-й механизированной бригады ВСУ также проходили обучение на территории Польши.

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      Елена Торубарова
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