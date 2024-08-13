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11:45, 13 августа 2024Мир

В Курской области заметили новую иностранную технику в рядах ВСУ

Defence24: переданные Польшей танки РТ-91 замечены в рядах ВСУ в Курской области

Фото: K2xe / Wikipedia

В рядах соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) замечены переданные Польшей танки PT-91 Twardy. Об этом сообщает портал Defence24.

«Большое количество бронетехники, в том числе предоставленной Украине странами-союзниками, принимает участие в украинском наступлении в Курской области, которое продолжается уже несколько дней. Одними из них являются танки PT-91 Twardy, на данный момент в Киев доставлено 60 штук (хотя есть данные, что это число больше). Их передали в состав 22-й механизированной бригады, отвечавшей за оборону в Запорожской области, и 117-й отдельной механизированной бригады», — говорится в публикации.

Уточняется, что военные из 22-й механизированной бригады ВСУ также проходили обучение на территории Польши. Сами PT-91 являются переработанной модификацией советского танка Т-72М1.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов. «Если бы Украина имела 400-500 тысяч опытных бойцов, неограниченные поставки танков и несколько истребителей F-16. Но у них нет всего этого!» — подчеркнул аналитик

12 августа президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, говорил, что Запад причастен к ведению прокси-войны против России и делает это руками украинских военных.

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      Виктория Кондратьева
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