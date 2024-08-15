В Севастополе сорвали украинскую провокацию с призывом на митинг

Развожаев: в Севастополе не повелись на провокацию Украины с призывом на митинг

Жители Севастополя не повелись на провокацию со стороны Украины с призывом на митинг. О сорванной диверсии сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев пояснил, что неизвестные накануне начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти в центр города с требованием вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь.

По словам губернатора, сведения подавались якобы от жены военного, по чатам рассылка распространялась от фейковых аккаунтов, которые были созданы в августе прошлого года специально для подобных информационных диверсий.

Развожаев также опубликовал ролик с улицы Ленина в центре города, куда провокаторы звали людей. Никаких собраний в течение дня там замечено не было.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сбили три беспилотника и уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.