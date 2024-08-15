Блэк: атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск

Атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием позиций. Об этом заявил отставной полковник, бывший американский сенатор Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Начавшаяся атака теряет силу по мере продвижения, если только вы не можете очень быстро получать подкрепление, потому что линии военной поддержки сильно растягиваются», — сказал он.

По словам Блэка, из-за рассредоточения войск получать подкрепление становится очень сложно, в результате чего атака постепенно ослабевает. Эксперт добавил, что из-за трудностей ВСУ будут вытеснены с территории Курской области в ближайшее время.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что Киев понес очень тяжелые потери во время атаки на Курскую область. Он отметил, что это признают и на Украине.