Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 15 августа 2024Мир

В США предрекли ослабление атаки ВСУ на Курскую область

Блэк: атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием позиций. Об этом заявил отставной полковник, бывший американский сенатор Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Начавшаяся атака теряет силу по мере продвижения, если только вы не можете очень быстро получать подкрепление, потому что линии военной поддержки сильно растягиваются», — сказал он.

По словам Блэка, из-за рассредоточения войск получать подкрепление становится очень сложно, в результате чего атака постепенно ослабевает. Эксперт добавил, что из-за трудностей ВСУ будут вытеснены с территории Курской области в ближайшее время.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что Киев понес очень тяжелые потери во время атаки на Курскую область. Он отметил, что это признают и на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Названа окончательная причина смерти Алексея Навального. Версия об оторвавшемся тромбе опровергнута

      Россия начала отказываться от доставки нефтепродуктов через Красное море

      Подмосковные врачи спасли юношу с опухолью челюсти

      Грузовой поезд сошел с рельсов в российском регионе

      В России объявили тендер на хрустальные погоны

      Полковник рассказал об ущербе для скопленных ВСУ за год резервов из-за атаки под Курском

      Минобороны показало кадры удара «Ланцетом» по итальянской бронемашине в Курской области

      Звезда «Великолепного века» снимется в фильме с актером из «Слова пацана»

      Россиянка описала официантов в Италии фразой «мнят себя потомками великой империи»

      В США предрекли ослабление атаки ВСУ на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше